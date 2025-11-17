تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة وغادرت 12 أخريات، ووصل اجمالي السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (SEAPEAK VANCOUVER) والتي ترفع علم بهاما.



ويبلغ طول الناقلة 295 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة تبلغ حوالي 75212 طنا من الغاز المسال، بعد تراكيها بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة (ENERGOS WINTER) لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC).



وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان صحفي اليوم /الاثنين/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29220 طنا تشمل 20028 طن يوريا و 660 طن جبس معبأ و 1278 طن ملح معبأ و 7254 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56392 طنا تشمل 30118 طن ذرة و 7503 أطنان قمح و 3242 طن حديد و 8000 طن خردة و 1080 طن خشب زان و 6449 طن أبلاكاش.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 182 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 242 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1406 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 79235 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 62507 طنا.



كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3826 طن قمح متجهين إلى صوامع المنيا وأسيوط والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4884 حركة.

