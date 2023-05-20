ضبطية كبرى في مطار القاهرة.. 3 ركاب يهربون مخدرات وعملات أثرية وعاج سن الفيل| صور

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكب مصري بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات و راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته عملات أثرية و راكب ثالث أجنبي بحوزته كمية من عاج سن الفيل.

الحالة الاولي أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا استوقف وليد حجاج مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف أشرف عدلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ١٦ شريط من عقار xanax المدرج بجداول المخدرات باجمالي ١٦٠ قرص.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من فيينا حيث استوقف احمد السيد مدين مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من انور علي محمد مأمور الجمرك و محمد صابر رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية معتمة داخل حقائب الراكب، قام هاني ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هيثم احمد عبد الحكم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من العملات المعدنية تم اخطار حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية وهناء المشهور المدير العام لمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، وقاموا بتشكيل لجنة مكونة من محمود ابو مسلم و عمرو عبد اللطيف و علي احمد علي مفتشي الاثار بمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة لمعاينة العملات وأفاد تقريرهم بان ١١ عملة ترجع للعصر العثماني تخضع لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ويصادر لصالح وزارة السياحة والآثار و ١٠ عملات ترجع لعصر السلطان حسين كامل و ٢٠ عملة ترجع لعصر الملك فاروق الاول و ٦ عملات تخضع لعصر الملك فؤاد الأول يخضعوا جميعا للقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣ واتفاقية اليونسكو ويصادروا لصالح وزارة السياحة والآثار.

والحالة الثالثة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من كوبنهاجن استوقف محمود فتحي مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من مينا فهيم مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية معتمة داخل حقائب الراكب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية كبيرة من العاج احجام متنوعة، قام احمد ابو بكر فؤاد مدير الجمرك بالعرض علي إدارة الحياة البرية والحجر البيطري بمطار القاهرة فافاد تقرير الدكتور احمد طلعت طبيب الحياة البرية بان المضبوطات ووزنهم ٣٠ كيلو جرام من عاج الفيل وهو من قوائم الحظر الممنوعة دوليا ( cites 1) وطبقا لقانون البيئة والاتفاقات الدولية بين الدول التي تمنع وتجرم الاتجار فيه، شارك في الضبط محمد فتح الله مامور الجمرك.

امر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٣ للراكب الأول وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثالث

كما امر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الركاب الثلاثة كل الي النيابة المختصة.