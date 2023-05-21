اليوم.. علوم حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023، وسط قواعد محددة، وإجراءات احترازية من فيروس كورونا.

وكشفت إدارة كلية العلوم جامعة حلوان، أنه من المقرر بدء الامتحانات، اليوم، لجميع الفرق، وتستمر حتى نهاية يونيو 2023.

ونوهت الكلية بأنه علي الطلاب، الالتزام بالمحظورات داخل اللجان خلال فترة الامتحانات، وتجنب حالات الغش والشغب؛ حرصا على سلامتهم.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، تشارك في مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT، وهي كذلك راعٍ للمؤتمر في نسخته الأولى بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور السيد قنديل اهتمام الجامعة بمشاركة الطلاب في الفعاليات التي تسهم في إكسابهم العديد من الخبرات والمهارات والاحتكاك بسوق العمل والمجتمع المحيط، وتعريفهم بأحدث ما توصل إليه العالم الحديث، مشيرا إلى أن جامعة حلوان هي جامعة تكنولوجية في الأساس وتتميز بتخصصاتها الهندسية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي.