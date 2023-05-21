عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. علوم حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023، وسط قواعد محددة، وإجراءات احترازية من فيروس كورونا. 

وكشفت إدارة كلية العلوم جامعة حلوان، أنه من المقرر بدء الامتحانات، اليوم، لجميع الفرق، وتستمر حتى نهاية يونيو 2023.

ونوهت الكلية بأنه علي الطلاب، الالتزام بالمحظورات داخل اللجان خلال فترة الامتحانات، وتجنب حالات الغش والشغب؛ حرصا على سلامتهم. 

جدير بالذكر أن جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، تشارك في مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT، وهي كذلك راعٍ للمؤتمر في نسخته الأولى بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور السيد قنديل اهتمام الجامعة بمشاركة الطلاب في الفعاليات التي تسهم في إكسابهم العديد من الخبرات والمهارات والاحتكاك بسوق العمل والمجتمع المحيط، وتعريفهم بأحدث ما توصل إليه العالم الحديث، مشيرا إلى أن جامعة حلوان هي جامعة تكنولوجية في الأساس وتتميز بتخصصاتها الهندسية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الفصل الدراسي الثاني Jobs Education إتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي الأخير

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

زقه من رقبته.. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانة معجب بحفل زفاف

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن بيع ديانج نجم الأهلي.. تفاصيل

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

بعد وفاتها.. 10 معلومات عن مرض فتاة فيصل

ترشيحاتنا

تبدأ من 57 جنيهًا.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل يجوز اشتراك أكثر من 7 أفراد في الأضحية؟.. البحوث الإسلامية ترد

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة .. اليوم

لعنة الفراعنة قتلتهم.. تفاصيل وفاة 3 أشقاء بسبب التنقيب عن الآثار

زيادة مليون فرخة.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم بلوغها 58 عاما.. رياضة غير متوقعة سر رشاقة دوقة إدنبرة صوفي

ملابس غريبة.. صورة تثير الجدل لأميرة ويلز |شاهد

تعرض للدغة دبور.. صيني يصاب بمرض قاتل وينجو منه بأعجوبة

من أسباب الجلطات.. تحذير من النوم في هذا التوقيت

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ