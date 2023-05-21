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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل عيد الأضحى.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، الأحد 21 مايو  2023، في محال الجزارة، وفقا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية
 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 230 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 290 جنيهًا.

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280 جنيها للكندوز .. أسعار اللحوم المجمدة والبلدية اليوم السبت 20 مايو 2023

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قبل عيد الأضحى.. هنا تباع أرخص أنواع اللحوم البلدي الطازجة

أسعار اللحوم اليوم

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.

سعر اللحم الجملي 

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو
ومن جانبه توقع حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة خاصة مع دخول عيد الأضحى وزيادة الإقبال على شراء اللحوم ، موضحا أن أسعار اللحوم ارتفعت بنسبة 100 %  منذ موسم عيد الأضحى الماضي وحتى الآن ، وذلك بسبب زيادة أسعار الأعلاف .

وأضاف "أبوصدام " خلال استضافته بموقع "صدي البلد " ، أن مصر دولة جافة وليس بها مزارع طبيعية ، ولدينا عجز فى رؤوس الماشية الحية وبالتالي نستورد من الخارج لسد احتياجاتنا من اللحوم .

وأشار "نقيب الفلاحين " إلي أننا كنا نستورد لحوم سودانية من دولة السودان الشقيقة وكانت تعد أرخص أنواع اللحوم وبالتالى تم البحث عن مصادر أخري لاستيراد اللحوم مثل تشاد وجيبوتي ، مؤكدًا أننا نستورد حوالي 8 مليون طن من الذرة،  و5 مليون طن من المستلزمات العلفية من الخارج. 

وأوضح أن تكلفة العلف لتربية الماشية لمدة يوم واحد 200 جنيهًا،  وذلك غير احتياجات الماشية الأخري مما أدي إلي عزوف بعض المربيين عن التربية وبالتالي قل المعروض منه .

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