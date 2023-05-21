إيطاليا.. الفيضانات تجبر 36 ألف شخص على مغادرة منازلهم

أفاد مسؤولون إقليميون، السبت، بأن الفيضانات في شمال شرقي إيطاليا أجبرت أكثر من 36 ألفاً على مغادرة منازلهم، حيث أدى ارتفاع منسوب المياه إلى غمر منازل وأسفرت الانهيارات الأرضية عن عزل قرى صغيرة.

وأدت الأمطار الغزيرة، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى مصرع 14 شخصاً، وحولت شوارع في مدن وبلدات منطقة إميليا رومانيا إلى أنهار. ومع هطول المزيد، مدّدت السلطات الإقليمية حالة التأهب القصوى حتى الأحد.

وأمرت سلطات مدينة رافينا، السبت، بالإخلاء الفوري لمزيد من القرى الصغيرة المعرضة للخطر.

فيما تحطمت مروحية قرب مدينة لوجو أثناء مشاركتها في محاولات لإعادة التيار الكهربائي، السبت، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص الأربعة الذين كانوا يستقلونها، بحسب ما ذكر الدفاع المدني.