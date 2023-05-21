الاتحاد المصري للمصارعة: بغدودة هرب من المعسكر في تونس وطالبنا بإيقافه

أكد محمود السيد سكرتير الاتحاد المصري للمصارعة، أن هروب بغدودة لاعب المصارعة إلى فرنسا، غريب علينا رغم وجود كل الدعم للاعبين.

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعبون لديهم راتب شهري ودعم مادي على كل المستويات، ولكن هروبه في الوقت الحالي غريب".

وأضاف سكرتير الاتحاد المصري للمصارعة: "اللاعب كان يتواجد في البعثة في تونس وحققنا إنجازات كبيرة واستعدنا الريادة الإفريقية، وبغدودة نفسه حصل على الفضية أمس".

واستطرد: "بغدودة كان يتم تجهيزه للتواجد في أولمبياد باريس، وتحدث مع اللواء عصام رئيس البعثة في تونس وطلب جواز السفر من أجل تغيير عملة وشراء بعض المستلزمات".

واختتم: "فوجئنا بهروب اللاعب إلى فرنسا، والأمر كان مدبرا، واتخذنا كل الإجراءات، ولم نستوعب أن يهرب اللاعب، وطلبنا إيقافه بشكل رسمي".