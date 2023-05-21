مصطفى خاطر أحدث المنضمين لفيلم برشامة مع نيللي كريم

تستعد نيللي كريم لخوض موسم سينمائي بفيلم جديد تحت اسم "برشامة"، من تأليف خالد دياب، ومن المقرر بدء تصوير العمل في شهر يونيو المقبل.

وتعاقدت الجهة المنتجة لفيلم "برشامة" مع عضو مسرح مصر الفنان مصطفى خاطر ليشارك في دور مميز في أحداث العمل.

كما انضم لأبطال العمل كلا من النجوم سيد رجب محمد عبد العظيم وطه دسوقي، وتنتظر نيللي كريم إعلان موعد طرح فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" والتي تشارك في بطولته مع بيومي فؤاد، تأليف وإخراج عمر هلال.

فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

تدور أحداث فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، لـ محمد فراج في إطار كوميدي، حول شاب ينضم لفريق كرة قدم للمكفوفين، ويفوز في خداع كل من حوله.

كشف مصطفى خاطر سبب توقف عروض مسرح مصر، قائلا خلال ندوة في موقع صدى البلد: "العروض توقفت نظرا لانشغال كل فرد في الفرقة بأعمال أخرى بالإضافة إلى عدم القدرة على تقديم أى جديد بعد تقديمنا لعروض كثيرة".

وتابع: "مسرح مصر حالة ونجح نجاح باهر .. وكان الجمهور ينتظر العروض كل اسبوع كانها حدث هام".

مش بشبه نفسي بعادل إمام.. مصطفى خاطر يتحدث عن انتقادات مسرح مصر

تحدث النجم مصطفى خاطر ؛ خلال ندوته في موقع صدى البلد عن الانتقادات التي كانت توجه لنجوم مسرح مصر .

وقال مصطفى خاطر: "أي شئ معرض للانتقاد ؛ الزعيم عادل إمام كان يتم انتقاده وهو مقدم افلام مكسرة الدنيا ".

وأضاف:" مش بشبه نفسي بعادل إمام ؛ ولكن اتحدث عن التجربة عموما ".

وتابع :" نجوم مسرح مصر ناجحين وشغالين دلوقتي في السوق وكل اللي علي السوشيال ميديا غير حقيقي ".

مصطفى خاطر والغناء :

كشف مصطفي خاطر حقيقة اتجاهه للغناء بعد تقديم بعض الاغاني في اعماله.

وقال مصطفى خاطر خلال ندوته في موقع صدى البلد:" لو حاجة اتعرضت عليا اغنيها داخل عمل فني لي وفي الاطار معنديش مشكلة".

وتابع: "ولكن لو على قيامي بالغناء ونزول اغاني لي خارج ذلك الاطار بالطبع لن افعل ذلك فانا صوتي وحش ".



كشف مصطفى خاطر عن شخص توقع نجاح فرقة مسرح مصر قبل الشهرة .

وقال مصطفى خاطر: "كان هناك احد اصدقائي توقع لنا النجاح وكان يجلس معنا على المقهى ويدفع لنا ثمن الاكل والمشاريب ".

وأضاف: "كان له وجه نظر فينا إحنا مكناش شايفنها ولكن بعد النجاح بقينا إحنا اللي بنصرف عليه".

مسلسل البيت بيتي :



كشف مصطفى خاطر حقيقة عرض الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي خلال هذه الأيام .

وقال مصطفى خاطر لـ صدى البلد إنه بالفعل بدأ التحضير للجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي وسيبدأ تصوير فيه بنهاية شهر مايو.



مصطفى خاطر:

استضافت الإعلامية شيرين سليمان، الفنان مصطفى خاطر، عبر برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد.

ورد الفنان مصطفى خاطر، باجابة مفاجئة على سؤال عن موقفه حال تلقيه عروض لـ3 أدوار في أعمال فنية مختلفة مسرح أو سينما أو منصات فأيهما يختار.

وقال مصطفى خاطر: غالبا هيوافق اعملهم مع بعض"، مضيفا ان تفضيله تقديم عمل عبر منصة الكترونية، مقارنة بالسينما والمسرح، لأن المنصة تزداد نجاحا والإقبال عليها في ازدياد والمستقبل لها لذلك يركز عليها.

ولفت الفنان مصطفى خاطر، إلى أن المسرح مختلف عن المسلسل، حيث الأول يمكن فيه الارتجال أما المسلسل غير مسموح من قبل المخرج أو المؤلف، موضحا أن الارتجال يكون في حدود المعقول وما ينفع قوله .

واستطرد أنه فنان كوميدي وهذا تصنيفه في الساحة والناس تعرفت عليه من المسرح، موضحا أن الفنان الكوميدي يكون ذكيا مثل عادل إمام، الذي قدم كل أنواع الفن.