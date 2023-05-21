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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن اتفاق الهدنة في السودان

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، بيانا عاجلاً أعلنت فيه أن الولايات المتحدة والسعودية والجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقعوا اتفاقًا لوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية.

تفاصيل الاتفاق

وقالت الوزارة في بيانها: "اتفاق الهدنة في السودان ينص على إخلاء المستشفيات والمرافق الحيوية وفتح الممرات الإنسانية وتسهيل دخول المساعدات"، مشيرةً إلى أن اتفاق الهدنة يمتد لـ٧ أيام تبدأ بعد ٤٨ ساعة من توقيع الاتفاق.

وأضاف البيان: "طرفا النزاع في السودان تعهدا بعدم الدخول في قتال خلال الـ٤٨ ساعة التي تسبق بدء الهدنة".

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن وقف إطلاق النار في السودان سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 09:45 مساءً بتوقيت الخرطوم في 22 مايو ، وسيخضع لآلية مراقبة سعودية أمريكية مدعومة دوليًا.

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وتابع البيان: "المرحلة المقبلة من محادثات جدة بين طرفي نزاع السودان ستركز على تحسين الظروف الإنسانية للمدنيين ، وعلى إخلاء القوات العسكرية من المراكز الحضرية بالمدن السودانية".

ولفت البيان إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في السودان: لجنة مراقبة الهدنة تضم ٣ ممثلين عن السعودية و٣ عن الولايات المتحدة و٣ من كل طرف من طرفي النزاع.

ويشهد السودان اضطرابات منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

وأسفرت المعارك عن مقتل 705 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 5287 شخصا، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

 

السعودية أمريكا الخارجية الأمريكية السودان اشتباكات السودان

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