محلل: المليشيات المسلحة تقوم بجرائم كبرى في حق السودان

قال المحلل السياسي السوداني أبي عز الدين، أن أطراف الأزمة السودانية لا يفهمون مدى صعوبة الوضع في البلاد.

وأضاف أبي عز الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن العقبة الأساسية فى السودان،هو أن ميليشيا الدعم السريع كانت جزءا من النظام.

المليشيات المسلحة

وأوضح المحلل السياسي السوداني أبي عز الدين، أن المليشيات المسلحة تقوم بجرائم كبرى فى حق الدولة السودانية.

وأكد المحلل السياسي السوداني، أن لا يمكن للجيش السودانى التوقف عن حماية المواطنين، لذا على القوات المتمردة وقف إطلاق النار من جانبها.