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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لنرسم خمسين حيواناً صغيراً.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، "المشروع الوطني للترجمة" وضمن سلسلة "الكتاب الإلكتروني" كتاب (لنرسم خمسين حيواناً صغيراً)، تأليف: لي جي أميس، وميراي زاك. ترجمة: رهف شويكاني، تصميم الغلاف: عبد العزيز محمد.

هذا الكتاب هو خطوات تعليمية لرسم خمسين من صغار الحيوانات وذلك باتباع خطوات يقترحها المؤلف. يعرض الكتاب ببساطة طريقة رسم الحيوانات أو الشخصيات الكرتونية، ويعلّم المتلقي رسمها تدريجياً بطريقة جميلة ومبدعة وجذابة. إنه مفيد لطلاب المدارس لكي يتعلم أطفالنا فن الرسم.

كتاب (لنرسم خمسين حيواناً صغيراً)، تأليف: لي جي أميس، وميراي زاك. ترجمة: رهف شويكاني، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب المشروع الوطني للترجمة الكتاب الإلكتروني لنرسم خمسين حيوانا صغيرا عبد العزيز محمد

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