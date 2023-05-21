رغم بلوغها 58 عاما.. رياضة غير متوقعة سر رشاقة دوقة إدنبرة صوفي

تتمتع دوقة إدنبر صوفي بشكل أنيق في سن 58 عاما وشخصية رائعة ويبدو أنها تعيش أسلوب حياة نشط للغاية.

تحدث مارتن شارب، المدرب الشخصي الحائز عن العديد من الجوائز، ومدرب اللياقة البدنية ومؤسس Sharp Fit For Life ، إلى موقع Express لشرح النظام الغذائي الذي من المحتمل أن تتبعه الدوقة.



أشار إلى أنها تتناول الأطعمة الصحية للغاية ، بما في ذلك الأطعمة النباتية والبروتينات الخالية من الدهون ، كما أنها معروفة بمهاراتها في الطهي".

ومع ذلك ، ادعى أن صوفي لا تنفر من الوجبات الخفيفة السكرية عند الاقتضاء وأشار إلى أنها لا تخشى تناول الحلوى في بعض الأحيان ، خاصة عندما تكون في حفلات ملكية وذلك بجانب الحفاظ على جسمها رطب و على نوم ساعات كافية.



اختارت صوفي اعتماد أسلوب حياة صحي ومتوازن في طريقة تناول الطعام وهذا يشمل أيضًا كيفية ممارسة الرياضة ، ولكن أيضًا في الراحة والاسترخاء والنوم ، لذلك فهي تعرف متى يكون لديها ما يكفي".

تمارس الدوقة الرياضة بشكل متكرر ، وفقًا للخبير ، على الرغم من أنها يبدو أنها تحب تمرينًا واحدًا على وجه الخصوص وهو ركوب الدراجات.

تعيش صوفي ، دوقة إدنبرة في باجشوت بارك مع زوجها الأمير إدوارد وابنهما البالغ من العمر 15 عامًا ، جيمس ، إيرل ويسيكس.

ابنتهما الكبرى، لويز وندسور ، 19 عامًا ، تدرس حاليًا في جامعة سانت أندرو في اسكتلندا.