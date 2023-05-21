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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشام عباس يحيي حفلا في كندا.. اليوم

هشام عباس
هشام عباس

يحيى الفنان هشام عباس حفلا غنائيا اليوم فى تورنتو بكندا وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

ويشدو هشام عباس بعدد من الأغاني التى تنال اعجاب الجمهور العاشق لأغانيه ولعل من ابرزها “نارى نارين” و"شوفى" و"جلجلى" و"تعالى جنبى". 

هشام عباس 

ومن ناحية.. أخرى كشف الفنان هشام عباس عن استعداده لطرح أولى أغنيات العام الجديد بالتعاون مع الموزع الموسيقي حميد الشاعري.

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وكشف هشام عباس خلال حلوله ضيفا على الإعلامية جيهان عبدالله فى إذاعة نجوم FM تفاصيل أغنيته الجديدة ،مؤكدا أنها تحمل اسم مفيش أخبار ويتم الانتهاء حاليًا من عمل المكساج الخاص بها استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، وهي من توزيع صديق عمره حميد الشاعري.

وحل هشام عباس ضيفا على الإعلامية جيهان عبدالله بصحبة كل من أكرم حسني وحميد الشاعري للحديث عن أحدث أغانيهم السهر والانبساط والتى تم طرحها ليلة رأس السنة الجديدة.

و احتلت أغنية “السهر والانبساط” لـ أكرم حسني وحميد الشاعري وهشام عباس تريند منصة “يوتيوب”، وظلت في قائمة أفضل 10 أغانٍ منذ انطلاقها وحتى الآن. وهذه ليست المرة الأولي الذي يفاجئنا الفنان أكرم حسني بتوليفة غير متوقعة بعد "لو كنت" مع الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، وتعاونه مع الكينج محمد منير في أغنية "اللي" التي لا تزال في قوائم أكثر الأغاني استماعا على منصات المزيكا.

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