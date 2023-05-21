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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رافينيا: أريد البقاء في برشلونة لسنوات عديدة

رافينيا
رافينيا

حسم البرازيلي رافينيا، الجدل حول مصيره مع نادي برشلونة الإسباني، في الموسم المقبل 2023-2024.

وقال رافينيا في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس:”الأمر واضح للغاية، أريد أن أبقى في برشلونة لسنوات عديدة قادمة".

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا رغبة رافينيا في العودة إلى الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لخوض عدد دقائق أكثر، كما ترحب إدارة البلوجرانا برحيله حال وصول عرضا بقيمة 80 مليون يورو.

وانضم رافينيا إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي.

برشلونة بطلا للدوري الإسباني

يذكر أن فريق برشلونة  حسم الدوري الإسباني، الأسبوع الماضي، بعد الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 34 من عمر المسابقة.

 

رافينيا برشلونة نادي برشلونة ليدز الدوري الإسباني

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