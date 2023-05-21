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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسعى لتجاوز أحزانه أمام فالنسيا

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نظيره فالنسيا، اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب ميستايا، في إطار من الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق ريال مدريد لتجاوز أحزانه الأوروبية على حساب فالنسيا في مباراة اليوم، بعد الهزيمة الكارثية أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة، الأربعاء الماضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ووداع البطولة.

ويأمل ريال مدريد في إنهاء مسابقة الدوري الإسباني في المركز الثاني، بعد حسم برشلونة اللقب رسميا.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، روديجر، ميندي، لوكاس فاسكيز.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، ثيبايوس.
خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

على الجانب الآخر، يطمح فريق فالنسيا في خطف نقاط المباراة الثلاث من ريال مدريد، للابتعاد عن منطقة الهبوط.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بينما يأتي فالنسيا في المركز الـ 16 بـ 37 نقطة.

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