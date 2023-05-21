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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات| محمد بن راشد: لا نجامل على حساب الأوطان.. وروسيا تسيطر في باخموت

صدى البلد

محمد بن راشد: علمتني التجارب أن لا نجامل على حساب الأوطان

بايدن يعلن عن حزمة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا

الإعــلان عن سيطــرة القــوات الروســيـة الكـاملـة علـى باخمــوت

 

اهتمت الصحف الإماراتية اليوم الأحد بعدة أحداث عالمية ومحلية.

وجاء في صحيفة الإمارات اليوم ، أن أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نتائج مشروع تقييم جودة الخدمات الحكومية عبر مرصد الخدمات الحكومية.

وقال بن راشد  في تغريدة على حسابه في تويتر: “أطلقنا في بداية هذا العام مشروعاً اتحادياً لقياس جودة الخدمات الحكومية عبر (مرصد الخدمات الحكومية).. والذي يتلقى مليون عملية تقييم شهرياً من الجمهور لأكثر من 1400 خدمة حكومية.. على رأس أفضل الخدمات حسب الجمهور هي إصدار جوازات السفر ورخص القيادة والتي تستغرق عملياً أقل من ثلاثين دقيقة إضافة لتميز خدمات وزارة الداخلية والخارجية”.

وأضاف بن راشد:" وفي ذيل القائمة خدمات تصديق ومعادلة الشهادات التعليمية وحجز المواعيد الطبية.. تقييم الجمهور يعطي لكل مجتهد نصيبه الحقيقي.. ومنهج الشفافية وإعلان النتائج هو ضمان للتطوير والتحسين المستمر.. علمتني التجارب أن لا نجامل على حساب الأوطان".

وجاء في صحيفة الخليج اعلان تمرينا بمساعدة أوكرانيا مجدا، وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، مُصرًا على أن واشنطن ستواصل دعم البلاد وستفعل كل ما بوسعها لتعزيز دفاعاتها ضد الغزو الروسي.

وحسب شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، قال بايدن خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع بمدينة هيروشيما اليابانية، إن الحزمة ستشمل ذخيرة ونظم مدفعية وعربات مدرعة.

ويأتي التعهد الجديد بعد أيام من منح بايدن الحلفاء الغربيين الموافقة على إرسال طائرات إف -16 المتقدمة إلى أوكرانيا.

وكان زيلينسكي أجرى الأسبوع الماضي، جولة مفاجئة إلى عدد من دول أوروبا، حيث فاز بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار من ألمانيا والتزامات تسليح جديدة مماثلة من فرنسا وبريطانيا.

فيما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن بايدن أبلغ قادة مجموعة السبع "دعمه مبادرة مشتركة تهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات أف-16".

وقال سوليفان إنه "خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبلة، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها"، معطيًا الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.

واهتمت نفس الصحيفة بإعلان قوات فاجنر السيطرة على باخموت،حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم لأحد، السيطرة الكاملة على مدينة باخموت الأوكرانية وذلك بعد 224 يومًا من القتال الشرس، وسط نفي من الجيش الأوكراني.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها نقلته وكالة "تاس": "السيطرة على باخموت جاءت نتيجة عمليات هجومية لمجموعة فاغنر بدعم من مدفعية وطيران الجيش الروسي".

وفي وقت سابق، أعلن قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين في مقطع الفيديو الذي بثته خدمته الإعلامية على "تليجرام" وهو يقف إلى جانب رجال مسلحين أمام مبانٍ مدمرة "في 20 مايو 2023 ظهر السبت تمت السيطرة على باخموت بالكامل.. من منزل إلى منزل". ويمكن سماع دوي الانفجارات من مسافات بعيدة خلال حديث بريجوجين في المقطع المصور.

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