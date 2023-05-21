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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

المصريين الأفارقة تحتفل بالعيد الوطني للكاميرون الـ51

صدى البلد

 شارك الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة فى احتفالات دولة الكاميرون بذكرى عيدها القومى الحادى والخمسون , وقد كان فى استقباله الدكتور ممادو لابرانج سفير الكاميرون بالقاهرة وعميد السفراء الأفارقة بمصر وكبار أعضاء بعثة الكاميرون بالقاهرة.

 

وخلال الاحتفال التقى الشرقاوى بمجتمع رجال الأعمال والدبلوماسيين الكاميرونيين المقيمين فى مصر، كما التقى السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية لشئون أفريقيا ولفيف من السفراء والدبلوماسيون والملاحق التجاريون وملاحق الدفاع لسفراء القارة والعالم لدي القاهرة.

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وتأتى مشاركة رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تلبية لدعوة من السفارة حرصا منها على دعم التعاون والتواصل مع الجمعية التى نجحت فى إقامة علاقات شراكة فاعلة وواقعية من خلال علاقات استثمارية وتنموية مع معظم دول القارة السمراء، هذا إلى جانب تفعيل الحوار المشترك والبناء بين رجال الأعمال فى مصر وافريقيا لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار والشراكة بهدف العمل على تنمية اقتصاد القارة السمراء.

 

"استراتيجية رجال الاعمال المصريين الأفارقة خلال المرحلة القادمة":  

ومن جانبه صرح الشرقاوي أن العمل الإفريقي المشترك وتعزيز المصالح المشتركة بين مجتمع المال والأعمال في القارة يأتي ضمن استراتيجية الجمعية المنبثقة من رؤية الدولة المصرية التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تعد إرادة سياسية واضحة جدا تدفع مجتمع القطاع الخاص للعمل الفاعل المشترك الذي سوف يحقق نتائج إيجابية ملموسة على البعدين طويل وقصير الأجل.

 

وخلال الحفل التقي الشرقاوي بسعادة سلطان السبيعي قنصل المملكة العربية السعودية بالقاهرة حيث تبادلا الحوار حول ضرورة تكاتف مجتمع المال والأعمال في مصر والسعودية لتحقيق معادلة جادة في التواجد المصري السعودي في عمق القارة التي تحمل العديد من الفرص والحلول للا٦من الغذائي وكذا للتنمية والمشروعات الاستثمارية وتحقق اعلى عائد على الاستثمار.

 

وقد أكد الحفل على تقدير البعثات الدبلوماسية الافريقية للدور الحيوي لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مؤكدين عزمهم الجاد لتبادل الرؤي والبيانات والمعلومات والزيارات واللقاءات تمهيدا لفتح آفاق مستدامة للتعاون بين القطاع الخاص في القارة رغم قسوة التحديات الراهنة.

الكاميرون جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة إفريقيا

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