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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 5 عناصر من حرس الحدود بإيران في اشتباكات مع مسلحين

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بمقتل 5 عناصر من قوات حرس الحدود الإيراني في اشتباك مع مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وقالت الشرطة الإيرانية، في بيان رسمي:" إن 5 أفراد من كوادر قوات حرس الحدود الإيراني استشهدوا في اشتباك وقع الليلة الماضية مع أوغاد ومجرمين مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد"، مؤكدا أن "هذا العمل الجبان بالتأكيد لن يمر دون رد".

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وتقع منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان، قرب الحدود الباكستانية الإيرانية الذي يبلغ طولها 909 كلم.

وافتتح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الخميس الفائت، أول سوق حدودي مشترك بين البلدين في سيستان وبلوشستان.

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