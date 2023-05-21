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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

165 إصدارًا .. «حكماء المسلمين» يشاركُ بجناح خاص في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

مجلس حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين

يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناحٍ خاصٍّ في فعاليات الدورة الـ 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب ٢٠٢٣م، التي تنعقدُ خلال الفترة من ٢٢  : ٢٨ مايو الجاري، وذلك بأكثر من ١٦٥ إصدارًا  متنوعًا تُعالجُ أبرز القضايا الفكرية المهمَّة؛ بالإضافة إلى برنامج ثقافي متميز يتضمن عددًا من الأنشطة والفعاليات التي تناقش قضايا الحوار والتَّسامح والتعايش والشباب وصناعة السلام والإنسان والإحسان للبيئة.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب

ومن أبرز إصدارات مجلس حكماء المسلمين المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023م، كتاب "الحب في القرآن الكريم" للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب .. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية" لمؤلِّفه المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الفتوى وضوابطها ومسؤولية المفتي والمستفتي" بقلم أ. د. أحمد معبد عبدالكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وكتاب "مناهج التفكير في العقيدة" بقلم عماد خفاجي، وكتاب "حريَّة الفكر في الإسلام" بقلم الصَّادق عرجون، وكتاب "الإسلام والغرب والتسامح: إدراك التعايش" بقلم آرون تايلر.

كما يقدِّم جناح مجلس حكماء المسلمين لزوَّاره بالمعرض ١١ مؤلفًا بقلم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تبرز سماحةَ الإسلام وثراءَ تراثه الفكري والفلسفي، وهي: "مقوِّمات الإسلام"، و"في المنهج الأزهري"، و"في المصطلح الكلامي والصوفي"، و"نظراتٌ في فِكرِ الإمام الأشعري"، "التراث والتجديد .. مناقشات وردود"، و"أهل السنة والجماعة"، و"حديثٌ في العلل والمقاصد"، و"القول الطيب"، و"إن الدين يُسرٌ"، و"آداب وقيم"، و"من دفاتري القديمة".

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وانطلاقًا من استمرار المجلس في أداء مهمته الحضارية والثَّقافية، يقدم مجلس حكماء المسلمين عددًا من الإصدارات الجديدة لدار الحكماء للنشر ٢٠٢٣، أبرزها: "قواعد الفَهم والتَّفاهم من الفكر واللغة" بقلم د. مصطفى بن حمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين، ورئيس المجلس العلمي بوجدة، وكتاب "السنة وعملها في إثبات الأحكام الشرعية" بقلم محمد سعاد جلال، من كبار علماء الأزهر الشريف، وكتاب "دراسات متشابه النظم في قصص القرآن الكريم" بقلم عبد الغني عوض الراجحي، من كبار علماء الأزهر الشريف، وكتاب "تيسير القواعد المنطقيَّة شرح الرسالة الشمسية" بقلم محمد شمس الدين إبراهيم، وكتاب "محاضرات في التوحيد والعقيدة والفكر الحديث" بقلم محمد شمس الدين إبراهيم، وكتاب "منطق حديث" بقلم علي محمد جبر.

وإيمانًا من مجلس حكماء المسلمين بأهمية التَّرجمة وكونها جسرًا بين الحضارات في التَّواصل البنَّاء، واصلَ المجلس جهوده في ترجمة الكتب الهادفة لتعزيز السِّلم، فترجم المجلس العديد من الكتب، على طريق الأخوة والسلام؛ من أبرزها: "التسامح الديني في أديان العالم"، بقلم الكاتبين جاكوب نيوسنر وبروس شيلتون، كتاب "مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا" بقلم عددٍ من الباحثين: إيان لا وأمينة عزت دعاء وأرزو ميرالي و س. سيد.

ويُنظِّم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض أبوظبي للكتاب ٢٠٢٣م، عددًا من النَّدوات والفعاليات الثَّقافية التي تناقش قضايا التعايش والمواطنة وتعزيز السِّلم المجتمعي ودور الشباب في صناعة السلام العالمي وقضايا التغيرات المناخيَّة ودور الإنسان في الإحسان للبيئة، يحاضِرُ فيها عددٌ من المفكِّرين والحكماء والخبراء ورجال الدين.

وتأتي مشاركة مجلس حكماء المسلمين بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب ٢٠٢٣م، انطلاقًا من رسالة المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ٢٠٢٣، في قاعة ١٠ جناح 10D17   بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

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