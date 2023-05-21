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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يلتقي مولودية بوسالم التونسي بنهائي بطولة إفريقيا للطائرة اليوم

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

يواجه الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك نظيره مولودية بوسالم التونسي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 41 والمقامة بتونس خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة مدينة قليبية بتونس في صراع عربي خالص على الفوز بكأس البطولة القارية.

وصعد الفارس الأبيض للنهائي بعد تفوقه على نظيره الجيل الصاعد الجزائري بنتيجة 3-0، فيما تأهل الفريق التونسي عقب تغلبه على نظيره ميناء دوالا الكاميروني بنتيجة 3-1.

وسيكون المتوج باللقب على موعد مع المشاركة في كأس العالم للأندية من جديد، بعد أن سمح الاتحاد الدولي بمشاركة بطل إفريقيا في مونديال الأندية هذا العام.

ويمتلك أبناء القلعة البيضاء 5 ألقاب سابقة كانت أعوام "1984- 1987- 2008- 2009- 2012"، ويسعون لحصد اللقب السادس والغائب منذ 11 عامًا والطريف أنه كان على الأراضي التونسية أيضًا.

وتضم قائمة أبناء ميت عقبة في البطولة 17 لاعبًا وهم: "أحمد يوسف عفيفي – مصطفى دبشة – محمد عبد المنعم – محمد عفيفي – رشاد شبل – زياد محمد – أحمد فتحي – محمد مصطفى "لعبة" – شريف الشرقاوي – محمد المهدي – محمد مجدي "الجون" – رضا هيكل – أشرف اللقاني – سيف حسن عابد – محمد رضا "الهو" – ياسين محمد – التركي كانسن أوجباي".
 

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