عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يقترب من 25 مليون جنيه.. يوم 13 لأحمد داود يتجاوز إيرادات «122»

أحمد داود
أحمد داود

يواصل النجم أحمد داود حصد إيرادات فيلمه “يوم 13”، والذي تصدّر قائمة الأعلى إيرادات للأسبوع الثالث على التوالي، ليقترب من الـ 25 مليون جنيه مصري ويتفوق على فيلمه “122”، والذي تصدّر داود بطولته وحقق 24 مليونا و800 ألف جنيه مصري.

يتزامن ذلك مع استعداد أحمد داود للسفر إلى السعودية ودبي لحضور العرض الخاص لفيلمه “يوم 13”، الذي سينطلق في دور العرض الخليجية يوم 25 مايو. 

زوجات المشايخ لم يكن محجبات.. تعليق من ياسمين الخطيب على عدم ارتداء الحجاب

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

استرزقوا وعملوا قرشين.. تعليق نارى من ميار الببلاوي ضد وفاء مكي

التكييف سبب طلاقي وقصيت شعري للانفصال.. رانيا يوسف تفجر مفاجآت عن زيجاتها

وقدم أحمد داود من خلال فيلمي “يوم 13” و"122" تجربة مميزة وجريئة، حيث يعتبر فيلم “يوم 13” هو أول روائي عربي يُعرض بتقنية 3D في العالم، بينما فيلم “122” هو أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4DX.

وتدور أحداث فيلم “يوم 13” حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، وأروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

احمد داود النجم أحمد داود جومانا مراد فيلم يوم 13 محمد ثروت يوم 13

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

رحاب مطاوع وأجفان تحييان ذكرى رحيل وردة

بمشاركة جوليان مور.. جلسة تصوير لأبطال فيلم مايو ديسمبر

فيلم “Fast X” يحقق إيرادات 28 مليون دولار

بمناسبة اليوبيل الفضى.. القاهرة والإسكندرية تحتفلان بمهرجان ترى كور الفرنسى

منها هارلى ويوم 13.. 8 أفلام تفشل في تحقيق مليون جنيه

مصر وشعبها خط أحمر.. تعليق قوى من سماح أنور بعد فيديو لها

استرزقوا وعملوا قرشين.. تعليق نارى من ميار الببلاوي ضد وفاء مكي

زوجات المشايخ لم يكن محجبات.. تعليق من ياسمين الخطيب على عدم ارتداء الحجاب

ترشيحاتنا

عواقب وخيمة .. طبيب البيت الأبيض السابق يفجر مفاجأة بشأن صحة بايدن العقلية

ظهور عملة جديدة.. اليورو يتلقي ضربة قوية في المعاملات الدولية

بعد استقبال سلطان عمان بمطار القاهرة.. السيسي يصل إلى قصر الاتحادية.. شاهد

نجم الوداد السابق: سنواجه الأهلى على «ملعب الرعب»

مخادع .. رئيس مجموعة فاجنر يفجر مفاجأة بشأن تصريحات زيلينسكي عن باخموت

عقوبات بالحبس والغرامات.. هل ما حدث في امتحانات الصف الثالث الإعدادي غش ولا تسريب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات جديدة لحظة انفجار طائرة F-18 في قاعدة جوية إسبانية| فيديو

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

الجمهور يسأل| هل سيشارك الشناوي بنهائي إفريقيا؟.. والجهاز الطبي للأهلي يجيب

فيديو

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ