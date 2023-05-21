نائب: تزايد معدل استهلاك الفرد من الدواء في مصر

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ أن هناك تزايدا في معدل استهلاك الفرد من الدواء في مصر سنويًا، حيث بلغ معدل الإنفاق في عام 1953 نحو ۲۲ قرشًا ليصل إلى ٩٦١ جنيها في عام ٢٠٢٢.

جاء ذلك أثناء جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الصحة عن مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنيمة المستدامة.

وأضاف النائب مصطفي سالمان، أن بسبب أهمية هذا الملف اطلقت الدولة مشروع مدينة الدواء الذى يهدف إلى تعميق التصنيع المحلى للأدوية، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلى، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية.

واستكمل قائلا : من هذا المنطلق تأتى "مدينة الدواء"، التى تم افتتاحها فى مارس 2021 تتويجا لهذا التوجه نحو تعميق التصنيع المحلى، والعمل على تصنيع الخامات الدوائية، خاصة وأن سوق الدواء فى مصر أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط بحجم بلغ 125 مليار جنيه فى عام 2020، فضلا عن فرص تنمية الصادرات الدوائية والتى ما زالت فى حدود 500 مليون دولار، وثمة إمكانات واعدة لمضاعفتها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استهلاك سوق الدواء في مصر بلغ 9.3 مليار جنيه في عام ٢٠٠٦ ووصل إلى 63 مليار جنيه عام ٢٠١٨، ثم ارتفع إلى 80 مليار جنيه عام ٢٠١٩ ثم تصاعدت إلى 90 مليار جنيه عام۲۰۲۰ ثم إلی ۱۲۲٫۷ مليار جنيه عام ٢٠٢٢، ومن المتوقع أن تصل مبيعات الدواء خلال عام ٢٠٢٣ إلى ١٤٢.٥ مليار جنيه.