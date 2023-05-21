مواصلة السيطرة والهجوم.. تطورات جديدة بشأن تقدم القوات الأوكرانية في باخموت

أكد قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي أن الجيش يسيطر الآن على جزء صغير من باخموت، لكنه يمنح الجنود الفرصة لدخول المدينة في حالة حدوث تغيير في الوضع.

وأضاف أن القوات تواصل التقدم في ضواحي باخموت وتقترب من السيطرة على المدينة عن طريق التطويق التكتيكي.

فيما كشف متحدث باسم الجيش الأوكراني أن الانسحاب من باخموت أو الدفاع عنها سيتقرر فقط مع مراعاة المصلحة والحفاظ على القوات والموارد.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال سيرهي تشيرفاتي المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، إنها تواصل السيطرة على عدد من المباني في باخموت بشرق أوكرانيا، بعد أن زعمت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية أنها استولت على المدينة السبت.

وأوضح تشيرفاتي لشبكة "سي إن إن": "لدينا مراكز قوية في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة. وحداتنا في المدينة. نواصل جهودنا للهجوم المضاد على القوات الروسية".

كما أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تحتفظ بالدفاع، لافتة إلى أن القوات الروسية فشلت في تطويق المدينة وفقدوا بعض المرتفعات المهيمنة حول المدينة.

وأضافت ماليار "المدافعون عنا يحتفظون بالسيطرة على المنشآت الصناعية والبنية التحتية والقطاع الخاص في باخموت".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفى سيطرة روسيا على باخموت بالكامل، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية ما زالت موجودة في المدينة.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال زيلينسكي ردًا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، أن باخموت لم يتم السيطرة عليها من قبل روسيا وأن القوات الأوكرانية لا تزال في المدينة، لكنه لا يستطيع إعطاء معلومات واضحة.

وأضاف: "نحن نحارب بفضل شجاعة شعبنا ومحاربينا. ولا أستطيع أن أشارككم الأمور التكتيكية لجيشنا".