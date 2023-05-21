عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمر ضروري ومسئولية.. مطالبات بدينية النواب للحفاظ على مال الوقف

صدى البلد

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، على مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية).

وأوضح ممثل وزارة المالية، أنه تم تخصيص 35 مليون جنيه اعتمادات السنة المالية الجديدة 2023/2024 لموازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقابل نحو 30 مليونا في السنة المالية الجارية 2022/2023، بزيادة 15%.

وطلب ممثلو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، دعم بعض البنود منها الصيانة، وأكد ممثل وزارة المالية، أنه أثناء التنفيذ الفعلي خلال السنة المالية حال الاحتياج لأى تعزيزات سيتم تلبيته ولا يتم التأخر عليهم، وبالنسبة لبند الصيانة وزارة المالية اعتمدت المبلغ المطلوب من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما ناقشت اللجنة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية.

وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع، إن الحفاظ على مال الوقف أمر ضروري ومسئولية، متابعا: “أملاكنا في اليونان كانت ضايعة ومهدرة، واستطعنا أن نغير العقود إلى عقود سنوية بدلا من مستمرة، وزيادة الإيجارات، واستطعنا أن نحافظ عليها، وسافرت إلى اليونان مع لجنة مشكلة واتخذنا هذه الإجراءات، حيث إن هناك أصولا ومال وقف تتبع الأوقاف المصرية”.

ووجه ممثل هيئة الأوقاف المصرية، الشكر لوزارة المالية ووزارة التخطيط، قائلا: “الوزارتان متعاونتان معنا، وأي تعزيزات نطلبها خلال السنة المالية تتم تلبيتها، ونسبة الـ15% المنصوص عليها لاعتماداتنا ودعم من الموازنة العامة للدولة للهيئة تم اعتمادها بالفعل”.

وأكد ممثلا وزارتي المالية والتخطيط أن هناك تعاونا كبيرا مع هيئة الأوقاف المصرية على مدار السنة المالية.

النواب أسامة العبد خطة التنمية الاقتصادية الموازنة العامة المالية هيئة الأوقاف المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

بعد استقبال سلطان عمان بمطار القاهرة.. السيسي يصل إلى قصر الاتحادية.. شاهد

نجم الوداد السابق: سنواجه الأهلى على «ملعب الرعب»

مخادع .. رئيس مجموعة فاجنر يفجر مفاجأة بشأن تصريحات زيلينسكي عن باخموت

عقوبات بالحبس والغرامات.. هل ما حدث في امتحانات الصف الثالث الإعدادي غش ولا تسريب؟

بيان عاجل من بايدن بشأن أزمة التخلف عن سداد الديون بأمريكا

ارتفع مجددا.. أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يتجاوز2500 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات جديدة لحظة انفجار طائرة F-18 في قاعدة جوية إسبانية| فيديو

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

الجمهور يسأل| هل سيشارك الشناوي بنهائي إفريقيا؟.. والجهاز الطبي للأهلي يجيب

فيديو

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ