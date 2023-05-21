أمين التعاون الخليجي يؤكد ضرورة ضمان استقرار أسواق النفط العالمية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية التنسيق الدائم للسياسات النفطية بين المجلس ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).. مشددا علي ضرورة ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتأمين إمداد فعال واقتصادي ومنتظم للنفط وصناعاته حول العالم بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.



جاء ذلك خلال لقاء البديوي بالأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول هيثم فيصل الغيص - اليوم /الأحد/ في العاصمة النمساوية (فيينا)، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس)- حيث تم استعراض جهود أوبك بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة في إطار النهوض بها ومواجهة تحدياتها المستقبلية والمساعي الدولية للحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها، واهتمام مجلس التعاون بتعزيز العلاقات مع (أوبك) وتطويرها في كافة المجالات.



وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة البلدان المصدرة للبترول، ودورها المهم والحيوي في استقرار أسواق النفط.