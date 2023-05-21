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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : خطة لتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة التحول الرقمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر . 

وكشفت جامعة حلوان أن هناك توجها لتنمية و تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين  بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية بكل المراحل وتطوير المنظومة البحثية لرفع تصنيف الجامعة الدولي .

وصرح الدكتور السيد قنديل  رئيس جامعة حلوان لـ"صدى البلد" حول هذه الخطة بأن الجامعة أطلقت برامج تدريبية لاعضاء هيئة التدريس حرصا منها على تطوير المنظومة التعليمية ومن منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية،  وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، وكذلك تساهم فى تحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

وكشفت جامعة حلوان أنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بتطوير مهارات اعضاء هيئة التدريس  في شهر مايو ٢٠٢٣ عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.


ونوهت إلى أن خطة الدورات التدريبية للمركز جاءت بنظام الأون لاين خلال شهر مايو ٢٠٢٣، التي تأتى انطلاقا من حرص الجامعة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس، كالآتي:⁦

برنامج تدريبي عن الاحصاء التحليلي بالجامعات يومي الثلاثاء و الاربعاء ٢٣ ، ٢٤ مايو ٢٠٢٣

برنامج تدريبي عن نظم الامتحانات و تقويم الطلاب يومي الاحد و الاثنين ٢٨، ٢٩ مايو ٢٠٢٣

برنامج تدريبي عن الارشاد الاكاديمي  يومي الثلاثاء و الاربعاء ٢٣،٢٤ مايو ٢٠٢٣.

أعضاء هيئة التدريس والعاملين اكتساب المهارات البرامج التدريبية الخاصة Jobs Education

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