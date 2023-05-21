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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: على الجمهوريين الابتعاد عن «مواقفهم المتطرفة» بشأن رفع سقف الدين الأمريكي

صدى البلد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه يجب على الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي أن يبتعدوا عن "مواقفهم المتطرفة" حيال المحادثات المتوقفة الآن بشأن رفع سقف الدين الأمريكي، مؤكدا أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق لتجنب حدوث تعثر كارثي وفقا لشروطهم فقط.

وفي محاولة لإعادة المفاوضات إلى مسارها، يخطط بايدن للاتصال برئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي، من طائرة الرئاسة في طريق العودة إلى واشنطن، بعد حضور قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي قبل مغادرته: "حان الوقت لكي يقبل الجمهوريون أنه لا يوجد اتفاق بين الحزبين يتم إجراؤه فقط وفقا لشروطهم"، وفقا لوكالة أنباء “أسوشيتد برس”.

وأشار إلى أنه قام بدوره في محاولة رفع حد الاقتراض حتى تتمكن الحكومة الأمريكية من الاستمرار في دفع فواتيرها، من خلال الموافقة على تخفيضات كبيرة في الإنفاق، مؤكدا أنه "الآن حان الوقت للطرف الآخر للتحرك من موقفه المتطرف".

وقال بايدن عن مكارثي قبل محادثتهما المتوقعة: "أظن أنه سيرغب في التعامل معي مباشرة؛ للتأكد من أننا جميعا سويا بالأمر، لا يزال هناك حل وسط في متناول اليد، على الرغم من خلافاتهم".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "آمل أن يكون مكارثي ينتظر فقط للتفاوض معي عندما أعود إلى الوطن.. أنا في انتظار معرفة ذلك".

ويتمسك المشرعون من الحزب الجمهوري بمطالب تخفيضات حادة في الإنفاق، رافضين البدائل التي اقترحها البيت الأبيض لتقليل العجز.

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