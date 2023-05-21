وست هام يكتسح ليدز يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق وست هام نظيره ليدز يونايتد، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية فريق وست هام عن طريق كل من ديكلان رايس في الدقيقة 31، جارود بوين في الدقيقة 72، مانويل لانزيني في الدقيقة 90+4.

وجاء هدف ليدز يونايتد الوحيد في المباراة عن طريق لاعبه رودريجو مورينو في الدقيقة 17.

ويحتل فريق وست هام المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يأتي فريق ليدز في المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة.