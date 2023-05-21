الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتقدم على تشيلسي في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره تشيلسي بهدف نظيف، في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 12.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: ووالكر، لويس، أكانجى، لابورت.

خط الوسط: فيليبس، جوميز، بالمر.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، رياض محرز، فيل فودين.

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيلفا، تشالوباه، فوفانا، أزبيليكوتا، لويس هال.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، كالاجر، لوفتس تشيك.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، كاى هافيرتز.

كان نادي مانشستر سيتي قد حسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023 رسميًا قبل جولتين من المسابقة.