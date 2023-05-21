مش أم كلثوم اللي يتعمل فيها كده| محسن جابر يهاجم عمرو مصطفى

شن المنتج محسن جابر، هجوماً على الملحن عمرو مصطفى لتلحينه أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم باستخدام الذكاء الاصطناعي.



وأضاف محسن جابر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد: مش أم كلثوم اللي يتعمل فيها كده، وكمان لو كانت أم كلثوم عايشة هل كانت هتوافق على غناء هذه الأغنية، وهذا شيء من العبث.

الذكاء الاصطناعي

وتابع المنتج محسن جابر، أن الذكاء الاصطناعي يدخل في كل شيء، ويمكن من خلاله تأليف أي أغنية تريدها، وايضا ينفذ اللحن الخاص بالأغنية.