ترودو: كندا تواصل تدريب الجنود والطيارين الأوكرانيين

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الأحد إن كندا ستدعم أوكرانيا لأطول فترة وبقدر ما هو ضروري في صراعها مع روسيا ، بما في ذلك تدريب الجنود الأوكرانيين وربما الطيارين.

وقال ترودو ، الذي قال إنه نقل دعمه للرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال قمة قادة مجموعة السبع المنعقدة في هيروشيما ، للصحفيين في مؤتمر صحفي 'إننا نتطلع دائمًا إلى بذل المزيد' عندما يتعلق الأمر بدعم أوكرانيا.

أرسل ترودو وزعماء آخرون من مجموعة السبع ، التي تضم أيضًا الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ، إشارة واضحة إلى روسيا بشأن دعمهم القوي لأوكرانيا في صراعها.

عند سؤاله عن تدريب الجيش الأوكراني ، قال ترودو إن كندا ستواصل تدريب الجنود ويمكن أن يمتد ذلك إلى تدريب الطيارين.

أخبر الرئيس جو بايدن وكبار المسؤولين الأمريكيين قادة مجموعة السبع يوم الجمعة أن واشنطن تدعم برامج تدريب الحلفاء المشتركة للطيارين الأوكرانيين على طائرات إف -16.