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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنبيه مهم من الصحة للمسافرين إلى الحج هذا العام

صدى البلد

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الإجراءات التي يجب اتباعها خلال رحلة الحج والتي تنقسم الي التالي 


قبل السفر

 احرص على تلقي التطعيمات اللازمة
التطعيم ضد الالتهاب السحائي
تطعيمات فيروس كورونا.


أثنـاء السـفـر

  • تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.
  • احرص على ارتداء الكمامة بشكل مستمر
  • نظف يديك باستمرار واستخدم الماء والصابون أو محلول الكحول لتعقيم اليدين
  • لا تتبادل الملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين
  • تأكد من استخدام أدوات نظيفة لقص الشعر عند التحلل من الإحرام
  • استخدم سجادة الصلاة الخاصة بك
    تجنب العناق أو التقبيل
  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدم شمسية
  • اهتم بالتغذية الصحية السليمة (تغطية الأغذية بصورة جيدة وعدم تعريضها للغبار والحشرات
  • تناول أغذية طازجة مع الخضروات والفواكه - شرب المياه بكثرة)وطوال فترة الرحلة راقب صحتك جيدا
  • استشر البعثة الطبية إذا شعرت بأي حالة مرضية

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