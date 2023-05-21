برلماني: منح الأجانب إقامة لمدة عام إضافية قرار يدفع عجلة الاستثمار للأمام

قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي للحكومة، بشأن العمل على تعزيز مستوى الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الأجنبية بشكل خاص في ظل تنافس العديد من الدول علي هذا النوع من الاستثمار.

ثقة وطمأنة للمستثمر

و أضاف “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قرار وزارة الداخلية بمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية، يعطي الثقة والطمأنينة للمستثمر التي تمكنه من البدء في نشاطه دون مواجهة تحديات خلال فترة تأسيس النشاط، معقبا “ نشهد قرارات إيجابية غير مسبوقة ومدروسة تهدف لدفع عجلة الاستثمار إلى الأمام”.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن فكرة تملك الأجانب للعقارات من الأفكار التي تعد ضمن محفزات الاستثمار الأجنبي، منوها إلي أن العمل علي زيادة الاستثمارات من شأنه أيضا توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وتابع البرلماني، نعيش الآونة الراهنة بنظام رأس مالي حر يدعم وجود آليات مختلفة للنهوض بقطاع الاستثمار لما له من دور محوري في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة في ظل تمتع الدولة بمقومات متعددة تمكنها من تعزيز استثماراتها.

ومنحت وزارة الداخلية المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للإستثمار إقامة لمدة عام "لغير السياحة" قابلة للتجديد لمدة (6 أشهر أو عام) إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الإقتصادية .

وذلك فى إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الإستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.