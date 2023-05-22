غدا.. إعلام القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة حنان جنيد ، أن الكلية تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى يوم ٢٣ من شهر مايو الجارى ، حضوريا بالكلية طبقا للجدول المعلن على الموقع الرسمى.

جدير بالذكر أنه هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة نجلاء رأفت بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدًا لكلية الآداب، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه الدكتور محمد الخشت العميدة الجديدة، إلى ضرورة إحداث تقدم كبير في العلوم الإنسانية والاجتماعية بهدف تطويرها، مشيرًا إلى أن كلية الآداب بما تمتلكه من أقسام متميزة علميًا هي ركيزة تنفيذ ذلك المشروع بما لديها من خبرات متنوعة في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه يجب أن تعالج مقترحات المشروعات البحثية القضايا القومية ومعالجة التحديات التي تواجه المجتمع المصري، وتتناول تطوير الدراسات الإسلامية والأدبية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، مع مراعاة خطط الدولة، والخطة الاستراتيجية الوطنية للوزارة ، وخطة الجامعة الاستراتيجية ، وتخدم مؤسسات الدولة، وتقدم روشتة لعلاج مختلف التحديات القومية التي تواجه مصر.