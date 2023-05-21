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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السياحة تنفي خروج قطع أثرية من متاحف مصرية إلى إسرائيل.. فيديو

أغطية توابيت فرعونية
أغطية توابيت فرعونية

كشفت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، حقيقة خروج قطع أثرية من متاحف مصرية إلى إسرائيل ، مؤكدة: "الخبر عار تماما من الصحة".

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وقالت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا صحة لما تردد بشأن نقل أغطية تواتبيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية إلى إسرائيل".

 

وأضافت: "وزارة السياحة والآثار أصدت ربيان اليوم نفت فيه ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بنقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية لإسرائيل لفحص التصوير المقطعي بأحد المستشفيات".

 

وأشارت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة،: "هذا الأمر عار تماما من الصحة وأنه لم يتم خروج أية قطعة أثرية من مصر للفحص أو الدراسة".

 

واسترسلت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة،: "وزارة السياحة خصصت خط ساخن للوزارة رقم 19654 للإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مغلوطة، أو التأكد من أي معلومات مغلوطة".

 

وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

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