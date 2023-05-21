السياحة تدرس المشاركة بمعرض ITB CHINA بـ شنغهاي

تدرس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المشاركة في المعرض السياحي الدولي ITB CHINA المزمع إقامته بمدينة شنغهاي خلال الفترة من 12-14 سبتمبر 2023 ،و ذلك إيماءا الي الاستراتيجية الترويجية للهيئة والتى تهدف الي التواجد في الأسواق الواعدة.

وأخطرت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، غرفة المنشآت الفندقية بمنشور حصل "صدى البلد " على نسخة منه لاستطلاع رأى القطاع الفندقي فى الرغبة بالاشتراك بمعرض ITB CHINA من عدمه حتي يتسني للهيئة اتخاذ القرار بناء على عدد طلبات الاشتراك التى قد ترد اليها .

ITB CHINA



من جانبها عممت غرفة المنشآت السياحية منشور حمل رقم 41 لسنة 2023 ، بشأن استطلاع رأي أعضائها في رغبته او عدمه في المشاركة بالمعرض السياحي الدولي ITB CHINA .