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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة تدرس المشاركة بمعرض ITB CHINA بـ شنغهاي

فنادق مصر -ارشيفية
فنادق مصر -ارشيفية

تدرس  الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المشاركة في المعرض السياحي الدولي ITB CHINA  المزمع إقامته بمدينة شنغهاي خلال الفترة من 12-14 سبتمبر 2023 ،و ذلك إيماءا الي الاستراتيجية الترويجية للهيئة والتى تهدف الي التواجد في الأسواق الواعدة.

وأخطرت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، غرفة المنشآت الفندقية بمنشور حصل "صدى البلد " على نسخة منه لاستطلاع رأى القطاع الفندقي فى الرغبة بالاشتراك بمعرض ITB CHINA من عدمه حتي يتسني للهيئة اتخاذ القرار بناء على عدد طلبات الاشتراك التى قد ترد اليها .

ITB CHINA


من جانبها عممت غرفة المنشآت السياحية منشور حمل رقم 41 لسنة 2023 ، بشأن استطلاع رأي أعضائها في رغبته او عدمه في المشاركة بالمعرض السياحي الدولي ITB CHINA .

ITB CHINA الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ITB المنشآت الفندقية غرفة المنشات الفندقية

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