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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أذكار يقضي الله بها حاجتك دون دعاء.. احرص عليها في كل وقت

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء بالأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن هناك أذكارا يقضي الله تعالى بها حاجتك دون أن تطلبها في الدعاء.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه في بعض الأحيان يحدث لك حال وتقول طالما أن ربنا فعال لما يريد فلن أدعو تأدبا مع الله وأنا راض بقضائه فى اعتمادا على قسمته واشتغالا بذكره عن مسألته، فبدلا من أن أطلب منه وأسأله، فسوف أذكره وأقول: سبحان الله .. سبحان الله .. سبحان الله.

وذكر أنه ذهب السلف الصالح إلى أنه في هذه الحالة «ربما دلهم الأدب على ترك الطلب»، منوهين بما ورد «من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»، وماذا فعل؟ إنه قد أخلص التوكل على الله ، فوض الأمر لله ولسان حاله يقول: يا رب افعل فى ما تراه أنت وأنت الكريم.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه في بعض الأحيان يحدث لك حال وتقول طالما أن ربنا فعال لما يريد فلن أدعو تأدبا مع الله وأنا راض بقضائه فى اعتمادا على قسمته واشتغالا بذكره عن مسألته، فبدلا من أن أطلب منه وأسأله، فسوف أذكره وأقول: سبحان الله .. سبحان الله .. سبحان الله.

وذكر أنه ذهب السلف الصالح إلى أنه في هذه الحالة «ربما دلهم الأدب على ترك الطلب»، منوهين بما ورد «من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»، وماذا فعل؟ إنه قد أخلص التوكل على الله ، فوض الأمر لله ولسان حاله يقول: يا رب افعل فى ما تراه أنت وأنت الكريم.

وتابع: "وهذا لا يقلل من شأن الدعاء، فالدعاء في ذاته عبادة، لأن مسألة الله تعالى من عبادته كما قال الله تعالى : « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين»، فالإنسان مأمور بالذكر ومأمور بالدعاء ، ولا يغني أحدهما عن الآخر".

وأوصى عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بالإكثار من ذكر الله- سبحانه وتعالى- في كل وقت وعلى أي حال لعشرة أسباب.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد في الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة، أن ذكر الله- تعالى- له فضائل عظيمة في الدنيا والآخرة، لذا ينبغي الإكثار من ذكر الله- تعالى- في كل وقت وعلى أي حال، منوها بأن من يكثر منهذا الذكر؛ تحدث له 10 أمور في الدنيا، وهي أن طريق الذكر في القرآن والسنة ومنهج الصالحين طريقا لازما مؤكدا.

وأضاف أن فيه ترويح للنفوس، وشحن للهمة، ودافع للصالحات، ومانع للسيئات، وحصن عن اليأس، ونور في القلب بما يبني الإنسان ويجدد حياته ويجعله كل يوم في ثوب جديد، ويجعله قادرا على أداء مهمته في الأرض من عبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس.

الدعاء هيئة كبار علماء الدكتور علي جمعة دعاء قضاء الحاجة

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