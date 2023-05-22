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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: بصمة كولر واضحة بعد اكتسابه الخبرات الافريقية

صدى البلد

أكد أحمد أبومسلم ظهير أيسر الأهلي السابق، أن فريق الوداد المغربي يمتلك دفاعا جيدًا، وقدم مباراة كبيرة واستحق الصعود لنهائي دوري الأبطال، مشيرا إلى أن وليد الركراكي صنع نظاما جيدا في الكرة المغربية.

وقال أبومسلم في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الوداد لديه خبرات كبيرة في الأدوار الإقصائية، بينما فريق صن داونز يتأثر تحت الضغوط النفسية، ولا يمتلك خبرة اللحظات الحاسمة، خصوصا بعدما سجل الهدف الثاني".

وأضاف: "الوداد يمتلك ثباتا انفعاليا كبيرا في الملعب بالإضافة إلى التنظيم الدفاعي، وهو فريق مميز وجماعي، ووليد الركراكي مدرب منتخب المغرب الحالي صاحب بصمة واضحة عليهم، والوداد لم يتأثر برحيل جاريدو، والذي لم يستطع التعامل بشكل جيد مع الفريق".

وأكمل: "لقاء الأهلي أمام الوداد سيكون في غاية الصعوبة سواء في الذهاب أو الإياب، ولابد أن يحسم المارد الأحمر لقاء الذهاب بنتيجة إيجابية في استاد القاهرة قبل السفر للمغرب، وعلى الأقل تحقيق نتيجة 2-0".

وأتم: "كولر له بصمة واضحة مع الأهلي وحصل على خبرات كبيرة في افريقيا هذا الموسم، ولم يعد يلعب بشكل مفتوح أمام الفرق الافريقية، ولاعبي الفريق حاليا في أفضل مستوياتهم، خصوصا الشناوي وهاني ومحمد عبدالمنعم وحسين الشحات ومروان عطية وبيرسي تاو".

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