خلل في تطبيق إنستجرام.. وكوميديا المصريين في الكوميكس تتصدر المشهد

دشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “انستجرام”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب عدم تمكنهم من استخدام التطبيق بشكل طبيعي، بعدما توقفت الخدمة تمامًا في مصر والعالم.

وتصدر هاشتاج “إنستجرام”، قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كوميدية من قبل رواد السوشيال ميديا علي تعطل تطبيق انستجرام، كالاتي:

أبلغ عدد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستجرام Instagram عن عدم تمكنهم من استخدام التطبيق بشكل طبيعي، بعدما توقفت الخدمة تمامًا في مصر والعالم.

ولم يتمكن المستخدمون من نشر صورهم أو تصفح باقي الصور وكذلك التعليقات والرسائل.

من ناحية اخري لم يصدر أي تعليق من إدارة إنستجرام Instagram حتي الآن عن العطل.

كان قد تداول رواد منصة تويتر عدة تغريدات تفيد بوجود عطل في خدمة انستجرام وعدم القدرة في تصفح المنصة او تفقد الرسائل.