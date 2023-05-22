بيلعن ويسب.. خالد الغندور يعلق علي إساءات وسائل التواصل الاجتماعي

علق الإعلامي خالد الغندور، علي إساءات رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عبر حسابه الشخصي “فيسبوك”.

وكتب الغندور: “نفسي اعرف هو الانسان اللي بيكتب شتيمة و بيلعن و يسب الناس علي السوشيال ميديا بيحس بإيه و هل هو كده شخص متدين محترم متربي اهله فرحانين بيه و ربنا راضي عنه”.

علي جانب أخر، تقدم المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ببلاغ رسمي لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، ضد بعض الصفحات والحسابات " المأجورة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذين تعرضوا له بالسب والقذف وغيرها من الإساءات التي يعاقب عليها القانون.

ولجأ مرتجي الي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي حملات التشويه التي يتعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق بعض الحسابات والصفحات .

وتعرض مرتجي الى حملات تشويه وسباب غير مبرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل التعقيب على حديثه عن النادي الأهلي ودوره في الدفاع عن بعض الحملات التي يتعرض لها النادي مؤخرا.،