تعليق خطير من روسيا على إرسال مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الاثنين، إن إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا سيثير تساؤلات عن ضلوع حلف الناتو في الصراع.

وأضاف في التصريحات التي نشرت على قناة السفارة على تطبيق تيليجرام أن أي هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم سيعد هجوما على روسيا.

وقال أنتونوف "من المهم أن تكون الولايات المتحدة على دراية كاملة بالرد الروسي (على أي هجوم من هذا النوع)".

وكان قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تلقى تأكيدا قاطعا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعدم استخدام الطائرات المقاتلة إف-16 التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا في الدخول إلى المجال الجوي الروسي.

وأضاف بايدن للصحفيين قائلا:"إنه من الممكن استخدام طائرات إف-16 في أي موقع توجد به القوات الروسية داخل أوكرانيا”.

وصرح زيلينسكي، بأنه واثق من حصول كييف على طائرات إف-16 من الغرب لمساعدتها في صد الهجمات الروسية واجتياحها الشامل لبلاده.