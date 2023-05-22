المشدد وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبات تواجه سباكا حاول الاعتداء على تلميذة بأسيوط

جريمة بشعة شهدها أهالي محافظة أسيوط، تحديدا بقرية مركز أبو تيج، إثر قيام سباك بمحاولة التعدي على تلميذة تبلغ من العمر 9 أعوام ، وأرسلها لتشتري له ترمس ليتمكن من الإنفراد بضحيته .

وعندما ذهبت الفتاة لإعطائه الترمس أمام منزله طلب منها الدخول معه إلى المنزل ليعطيها حلوى ترددت الصغيرة ولكن بعد إصراره دخلت معه إلى منزله المجاور لمنزلهم.

تحريات مباحث أبوتيج

في سياق متصل، كشفت التحريات قيام المتهم باستدراج المجني عليها إلى مسكنه وتجريدها لبعض ملابسها محاولا التعدي عليها إلا أن محاولته باءت بالفشل لتمكن المجني عليها من الفرار ، كما أشارت التحريات إلى قيام المتهم بلمس أجزاء من جسدها بها على إثرها قامت بالمجني عليها بالصراخ مما أدى قيام المتهم بتركها حتى تمكنت من الهرب.

لايفوتك||

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات لقيامه بخطف المجني عليها بالتحايل عليها واستدراجها إلى مكان قصى عن أعين الناس لداخل مسكنه والتعدي عليها بالقوة بعد أن حسر عنها ملابسها واستطالت يده إلى موطن عفتها قاصدا التعدي عليها .

عقوبة التحرش الجنسي

وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد.