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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1000 حالة تحرش.. سلسلة مطاعم توقع تعهدًا قانونيًا لحماية الموظفين في بريطانيا

سلسلة مطاعم توقع
سلسلة مطاعم توقع تعهدًا قانونيًا لحماية الموظفين ببريطانيا

وقعت سلسلة مطاعم شهيرة تعهدًا ملزمًا قانونًا مع هيئة مراقبة المساواة وسط مخاوف بشأن كيفية تعاملها مع شكاوى التحرش المقدمة من الموظفين في بريطانيا، بحسب صحيفة ذا جارديان البريطانية.

وجاءت هذه الخطوة بعد مزاعم من قبل العاملين في سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية بالتحرش في مكان العمل على مدار عدة سنوات وفشل الشركة في التعامل مع هذه المشكلة.

لا يعرف عدد الشكاوى الحالية التي تم تقديمها في المملكة المتحدة، لكن اتحاد عمال الخبازين والأغذية والمتحالفين ادعى في عام 2019 أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 1000 حالة في بريطانيا.

وتلزم الاتفاقية القانونية مع لجنة المساواة وحقوق الإنسان سلسلة المطاعم الشهيرة بعدد من التدابير لحماية العمال بشكل أفضل في المملكة المتحدة.

يغطي جميع المطاعم الحاصلة على امتياز ولكنه لا يشمل السلاسل في أيرلندا أو في الخارج، كما هو الحال في الولايات المتحدة.

وتشمل هذه التدابير إبلاغ نهج "عدم التسامح مطلقا" مع التحرش، لتوفير التدريب على مكافحة التحرش لموظفيها، وتحسين السياسات للاستجابة بشكل أفضل للشكاوى.

في عام 2021 ، قالت سلسلة المطاعم الشهيرة إنها ستطلب من العمال في جميع أنحاء العالم الخضوع لتدريب على مكافحة التحرش بعد أن تبين أن ما لا يقل عن 50 موظفًا على مستوى العالم قد رفعوا تهمًا ضد السلسلة على مدار السنوات الخمس الماضية.

وزعمت التهم المضايقات الجسدية واللفظية، وفي بعض الحالات، الانتقام عندما تقدموا بشكوى.

نظم العمال في العديد من المدن الأمريكية إضرابًا في عام 2018 للاحتجاج على فشل عملاق الوجبات السريعة المزعوم في منع التحرش في العمل.

في هذه الأثناء، في بريطانيا، أثار اتحاد النساء والأطفال في بريطانيا جرس الإنذار بشأن "الثقافة السامة" في المطاعم وذكر أن ما لا يقل عن 1000 امرأة قد تعرضن للمضايقات من قبل المديرين والمشرفين.

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