القبض على شاب تحرش بفتاة في النزهة

ألقى رجال أمن القاهرة القبض على شاب تحرش بفتاة بالنزهة، وتم تداول الواقعة على موقع "فيس بوك".



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مرفق به صور لأحد الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر إحدى السيدات من تعرضها لواقعة تحرش من أحد الأشخاص أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد القائمة بالنشر إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة ، وأفادت بقيام قائد سيارة بمعاكستها أثناء سيرها بدائرة القسم ، ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط المتهم .

وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة للتحقيق.