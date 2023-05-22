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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل iPhone ..بأعلى مواصفات للكاميرا

أرخص موبايل iPhone
أرخص موبايل iPhone ..بأعلى مواصفات للكاميرا

يأخذ هاتف آيفون iPhone SE 2022 الهواتف الرخيصة إلى المستوى التالي من الأداء من خلال تضمين معالج A15 Bionic القوية من Apple.  هذا هو نفس المعالج الموجود في iPhone 13 ، الذي يتفوق على هواتف أندرويد  ، سواء كنت تلعب الألعاب أو تقوم بتحرير الفيديو سيقدم هذا الهاتف أفضل أداء.

يمنح هذا المعالج أيضًا iPhone SE 2022 الجديد عددًا من قوى التصوير التي يفتقر إليها الإصدار السابق ، بما في ذلك Smart HDR 4 و Magic Fusion للحصول على تفاصيل أفضل وأنماط التصوير الفوتوغرافي.

 في الواقع ، يأخذ iPhone SE صورًا أفضل من Google Pixel 6a ، كما ترون في Pixel 6a مقابل iPhone SE 2022. لكن لسوء الحظ ، لم تقم Apple بتضمين الوضع الليلي لحالات الإضاءة المنخفضة.

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يتميز أحدث هاتف iPhone SE بنفس التصميم كما كان من قبل ، وهذا يعني شاشة صغيرة بقياس 4.7 بوصة وإطارات كبيرة ، ولكن قد يفضل البعض زر Touch ID في المدرسة القديمة لفتح الجهاز بسرعة.

فيعد iPhone SE 2022 خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يحبون الهواتف الصغيرة.  مع انتشار الشائعات التي تفيد بأنه من المحتمل ألا يتم شحن iPhone SE 4 حتى عام 2024 ، فقد يكون هذا هو أفضل خيار لك لجهاز iPhone رخيص في المستقبل المنظور.

يبلغ سعر هاتف iPhone SE 2022 في مصر حوالي 14840 جنيه مصري.

iPhone iPhone SE 2022 Pixel 6a Touch ID آيفون iPhone SE

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