استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم، الاثنين، في البنوك المصرية.



ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي ، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع ، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزى ، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء ، و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية ، سجلت أسعار العملة الأوروبية " يورو" ارتفاعا في الشراء بقيمة 15 قرشا واستقرارا في البيع في البنوك المصرية .

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل اليورو 33.23 جنيه للشراء ، 33.40 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي ، سجل 33.34 جنيه للشراء ، و33.52 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي ، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري 33.31 جنيه للشراء ، و33.42 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني ، تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني 38.27 جنيه للشراء ، و38.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي ، سجل الاسترليني 38.39 جنيه للشراء ، و 38.60 جنيه للبيع .

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الحنيه المصري 38.33 جنيه للشراء ،38.46 جنيه للبيع .

وعربيا ، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء ، و 8.22 جنيه للبيع ، والدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 99.50 جنيه للشراء ، و100.42 جنيه للبيع.

وعالميا ، واصل الدولار تراجعه مقابل الين واليورو اليوم بعد انهيار مفاجئ في مفاوضات سقف الدين الأمريكي وعقب تعليقات "لجيروم باول" رئيس الفيدرالي الأمريكي أشار فيها إلى أنه يفضل إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وهبط الدولار 0.15% إلى 137.725 ين في بداية تعاملات الأسبوع، بعد أن قطع يوم الجمعة سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام متراجعًا من أعلى مستوى في ستة أشهر ، فيما صعد اليورو 0.14% إلى 1.08205 دولار، مواصلا الارتفاع الذي شهده يوم الجمعة من أدنى مستوى في سبعة أسابيع.

من ناحية أخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.2464 دولار، مواصلا انتعاشه من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي سجله الأسبوع الماضي .

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي عند 0.6652 دولار ، أما النيوزيلندي، فارتفع 0.16 بالمائة إلى 0.62855 دولار .. فيما هبط اليوان الصيني إلى 7.0359 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، عائدا نحو أدنى مستوى في ستة أشهر والذي بلغه يوم الجمعة عند 7.0750.