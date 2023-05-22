عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني بعد واقعة وفاة طفل بسبب تناول الإندومي الحار

إندومى
إندومى

تقدمت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بطلب مناقشة  إلي رئيس مجلس الشيوخ ووزارة الصحة ورئيس جهاز حماية المستهلك  بشأن مخاطر تناول الإندومي على صحة الأطفال والشباب  والإجراءات المتخذة للمراقبة على المنتجات الغذائية المستوردة .

وقالت النائبة ريهام عفيفي فى طلب المناقشة   :أن واقعة وفاة طفل سبب تناول وجبة الإندومي الحار وذلك  بعد شعوره  بالتعب وتدهور كليته ،تفتح ناقوس الخطر حول كارثة استمرار هذا المنتج بالأسواق.

وتساءلت النائبة ريهام عفيفي قائلة : عن أسباب عدم سحب عينات عشوائية من الإندومي للتأكد من صلاحيته للاستخدام؛ لاسيما فى ظل التحذيرات التى اطلقتها هيئة سلامة الغذاء من أكياس التوابل والمكونات الخاصة بتصنيع المنتج.

وشددت النائبة ريهام عفيفي على ضرورة الاستماع إلي وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء للتعرف على حقيقة المخاطر التى تحدث داخل جسم الإنسان حال استمرار تناول وجبة الإندومي ،والتى تعتبر من الأطعمة المحببة بالأخص للأطفال .

وقالت :أنها لاحظت أنها الوجبة الرئيسية لأطفال المدارس ،حيث تقوم بعض محلات السوبر ماركت بتخصيص ركن لإعداده وتقوم ببيعه كوجبة سريعة لهولاء الأطفال.

كما طالبت بدعوة جهاز حماية المستهلك للتعرف على الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن سحب عينات من الإندومى الحار الكورى والذى تسبب فى وفاة طفل .

ويشار إلي أن الأيام الماضية قد شهد وفاة طفل بسبب تناوله وجبة إندومي حاى كورى .وقالت شقيقة المتوفي :أن حالة شقيقها تدهورت كثيرا بعد تناول الإندومي  (الحراق)، ووافته المنية داخل المستشفي بعد حجزه  مدة 5 أيام  ،الإ أن كل الأسعافات لم تساهم فى إصلاح كليته.

الاندومي الاطفال الشباب المنتجات الغذائية المستوردة طلب المناقشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

بسبب انتقال نجله لبيراميدز.. قرار من نادي الزمالك ضد أسامة نبيه

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

الحرارة تتخطى الـ40 والخماسين تصل القاهرة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

بعد توقعات السيئة الطقس اليوم … متى يأتى فصل الصيف

مصر تعتزم منح الرخصة الذهبية لـ عمان للاستثمار بالقاهرة

فحص 284 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

مفاجأة جديدة بشأن غرامة كهربا.. طارق الأدور يوضح

موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية في الدوري والقناة الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر بنطلون درة يثير الجدل على السوشيال ميديا | رقم صادم

ميتة علي الزواج.. شاهد ياسمين الخطيب وهي عروس تشعل السوشيال ميديا

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها| شاهد

الفوائد العشر للشاي.. جمال شعبان يفجر مفاجأة: بعد الأكل بنصف ساعة

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ