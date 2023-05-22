تحرك برلماني بعد واقعة وفاة طفل بسبب تناول الإندومي الحار

تقدمت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بطلب مناقشة إلي رئيس مجلس الشيوخ ووزارة الصحة ورئيس جهاز حماية المستهلك بشأن مخاطر تناول الإندومي على صحة الأطفال والشباب والإجراءات المتخذة للمراقبة على المنتجات الغذائية المستوردة .

وقالت النائبة ريهام عفيفي فى طلب المناقشة :أن واقعة وفاة طفل سبب تناول وجبة الإندومي الحار وذلك بعد شعوره بالتعب وتدهور كليته ،تفتح ناقوس الخطر حول كارثة استمرار هذا المنتج بالأسواق.

وتساءلت النائبة ريهام عفيفي قائلة : عن أسباب عدم سحب عينات عشوائية من الإندومي للتأكد من صلاحيته للاستخدام؛ لاسيما فى ظل التحذيرات التى اطلقتها هيئة سلامة الغذاء من أكياس التوابل والمكونات الخاصة بتصنيع المنتج.

وشددت النائبة ريهام عفيفي على ضرورة الاستماع إلي وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء للتعرف على حقيقة المخاطر التى تحدث داخل جسم الإنسان حال استمرار تناول وجبة الإندومي ،والتى تعتبر من الأطعمة المحببة بالأخص للأطفال .

وقالت :أنها لاحظت أنها الوجبة الرئيسية لأطفال المدارس ،حيث تقوم بعض محلات السوبر ماركت بتخصيص ركن لإعداده وتقوم ببيعه كوجبة سريعة لهولاء الأطفال.

كما طالبت بدعوة جهاز حماية المستهلك للتعرف على الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن سحب عينات من الإندومى الحار الكورى والذى تسبب فى وفاة طفل .

ويشار إلي أن الأيام الماضية قد شهد وفاة طفل بسبب تناوله وجبة إندومي حاى كورى .وقالت شقيقة المتوفي :أن حالة شقيقها تدهورت كثيرا بعد تناول الإندومي (الحراق)، ووافته المنية داخل المستشفي بعد حجزه مدة 5 أيام ،الإ أن كل الأسعافات لم تساهم فى إصلاح كليته.