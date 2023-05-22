لبيئة خضراء.. فودة يشهد تدشين مشروع غسيل السيارات بالبخار الجاف في شرم الشيخ

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء تدشين اول سيارة لغسيل السيارات بالبخار كأول سيارة من هذا النوع بجنوب سيناء.

واستمع المحافظ لشرح من مدير المشروع الذي أوضح أن السيارة تقوم بالغسيل بالبخار الجاف بدون مياه، والسيارة دليفيري تنتقل إلي العميل مباشرة بمكانه، وهي ضمن مجموعة سيارات تمتلكها الشركة مجهزة بأحدث الاجهزة و المواد الخاصة بتنظيف السيارات بالبخار بدون مياه.

وأشاد المحافظ بالمشروع وقال إنه يتماشي مع اتجاه المحافظة للحفاظ علي البيئة

و الحصول علي بيئة خضراء نظيفة، إضافة الي توافقها مع شروط وضوابط المحافظة في توفير أنشطة مختلفة للزائرين وفتح أسواق عمل وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

سيارة غسيل بالبخار

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