عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شنودة : يجب وضع قوانين للذكاء الاصطناعي في الفن لمواجهة المدّعين

هاني شنودة
هاني شنودة

حذر الموسيقار الكبير هاني شنودة من توابع استخدام الذكاء الصناعي، دون وجود قوانين تنظم عمله خلال الفترة القادمة. 

وقال هاني شنودة في تصريحات خاصة : لابد من التدخل السريع فى هذا الأمر ، وتعديل قوانين حقوق الملكية الفكرية ، فبعد واقعة استخدام صوت أم كلثوم لتقديم أغنية جديدة ، علينا ان نتساءل عن حقوقها بعد ان يتم استخدامها صوت بعد وفاتها ، وحتي الان الذكاء الاصطناعي استخدم سوق صوت المطرب فقط ، ولكن من الممكن ان يمتد الى التلحين والتأليف.

ويضيف هاني شنودة : لابد وان تجتمع نقابة الموسيقيين مع الجهات المعنية سواء جمعية المؤلفين والملحنين وشعبة القانون مجلس الشعب لوضع قوانين تنظم استخدام الذكاء الصناعي ، والا لو قمنا بترك الامر سيكون مثل " التوك توك " الذى ترك يجوب في الشوارع وينتشر ثم بحثنا في وضعه سواء بمنحه التراخيص اللازمة ، او سحبه ومنعه .

ويستكمل هاني شنودة: الذكاء الاصطناعي لن يتوقف عند الغناء والموسيقي ولكن سوف يمتد الى كل جوانب الحياة والصناعات مثل المصانع وغيرها، إما فيما يخص الغناء ، فمن الممكن ان يستخدم وضع صوت مثل " أم كلثوم " على أغاني لا تتناسب مع قيمتها ونسيء لاسمها ولتاريخ بلدنا ، لذا فعدم وضع قوانين تنظم المستقبل الفني سوف يكون الوضع أسوأ مما نتصور ، فلابد من ان يكون هناك قانون بمذكرة تفصيلية نحتكم اليها.

واختتم هاني شنودة : لابد وان يمثل كل من يعمل في الفن في اجتماعات لبحث هذا الامر ، ويتم نشره والاستقرار على صيغة نهائية تنظم الامر ، كما لابد وان يتم استخدام علم بصمات الصوت حتي لا يدعي شخص استخدام صوت مطرب بالفعل انه ليس صوته.

هاني شنودة الذكاء الاصطناعي الذكاء الصناعى المؤلفين والملحنين الموسيقار الكبير هاني شنودة جمعية المؤلفين والملحنين صوت أم كلثوم نقابة الموسيقيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

بسبب انتقال نجله لبيراميدز.. قرار من نادي الزمالك ضد أسامة نبيه

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

الحرارة تتخطى الـ40 والخماسين تصل القاهرة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

بعد توقعات السيئة الطقس اليوم … متى يأتى فصل الصيف

مصر تعتزم منح الرخصة الذهبية لـ عمان للاستثمار بالقاهرة

فحص 284 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

مفاجأة جديدة بشأن غرامة كهربا.. طارق الأدور يوضح

موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية في الدوري والقناة الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر بنطلون درة يثير الجدل على السوشيال ميديا | رقم صادم

ميتة علي الزواج.. شاهد ياسمين الخطيب وهي عروس تشعل السوشيال ميديا

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها| شاهد

الفوائد العشر للشاي.. جمال شعبان يفجر مفاجأة: بعد الأكل بنصف ساعة

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ