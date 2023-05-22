هاني شنودة : يجب وضع قوانين للذكاء الاصطناعي في الفن لمواجهة المدّعين

حذر الموسيقار الكبير هاني شنودة من توابع استخدام الذكاء الصناعي، دون وجود قوانين تنظم عمله خلال الفترة القادمة.

وقال هاني شنودة في تصريحات خاصة : لابد من التدخل السريع فى هذا الأمر ، وتعديل قوانين حقوق الملكية الفكرية ، فبعد واقعة استخدام صوت أم كلثوم لتقديم أغنية جديدة ، علينا ان نتساءل عن حقوقها بعد ان يتم استخدامها صوت بعد وفاتها ، وحتي الان الذكاء الاصطناعي استخدم سوق صوت المطرب فقط ، ولكن من الممكن ان يمتد الى التلحين والتأليف.

ويضيف هاني شنودة : لابد وان تجتمع نقابة الموسيقيين مع الجهات المعنية سواء جمعية المؤلفين والملحنين وشعبة القانون مجلس الشعب لوضع قوانين تنظم استخدام الذكاء الصناعي ، والا لو قمنا بترك الامر سيكون مثل " التوك توك " الذى ترك يجوب في الشوارع وينتشر ثم بحثنا في وضعه سواء بمنحه التراخيص اللازمة ، او سحبه ومنعه .

ويستكمل هاني شنودة: الذكاء الاصطناعي لن يتوقف عند الغناء والموسيقي ولكن سوف يمتد الى كل جوانب الحياة والصناعات مثل المصانع وغيرها، إما فيما يخص الغناء ، فمن الممكن ان يستخدم وضع صوت مثل " أم كلثوم " على أغاني لا تتناسب مع قيمتها ونسيء لاسمها ولتاريخ بلدنا ، لذا فعدم وضع قوانين تنظم المستقبل الفني سوف يكون الوضع أسوأ مما نتصور ، فلابد من ان يكون هناك قانون بمذكرة تفصيلية نحتكم اليها.

واختتم هاني شنودة : لابد وان يمثل كل من يعمل في الفن في اجتماعات لبحث هذا الامر ، ويتم نشره والاستقرار على صيغة نهائية تنظم الامر ، كما لابد وان يتم استخدام علم بصمات الصوت حتي لا يدعي شخص استخدام صوت مطرب بالفعل انه ليس صوته.