بفستان أسود.. رزان مغربي في أحدث إطلالة لها

شاركت الفنانة رزان مغربي متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رزان في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان مكشوف، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها علي كتفيها.

وتعاقدت النجمة رزان مغربي مع قناة "هي" حيث تعود إلي الشاشة من خلال برنامج مسابقات مختلف من نوعه، يشارك به الجمهور ويقدم جوائز ذهبية ونقدية ثمينة.

و قناة « هي » أول قناة متخصصة تهتم بالمرأة المصرية والعربية في عالم التجميل والصحة والطبخ والموضة والأزياء وغيرها.

وشددت إدارة القناة على حرصها على تقديم الرؤية الإعلامية الصحيحة، التي تستهدف النهوض بوعي المرأة من كل الجوانب .