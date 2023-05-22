السعيد: المزايا النسبية لمصر وسلطنة عمان كبيرة والتكامل من أفضل التوجهات

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط ،إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان تتسم بأنها علاقات تاريخية طويلة.

واشارت الى انها قائمة على اسس قوية وثقة والتعاون والاحترام المتبادل.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات منتدى الاعمال المصري العمانى والذي سيشهد مشاركة وزير التجارة والصناعة المصرى المهندس أحمد سمير ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى قيس بن محمد اليوسف اليوم.





وأوضحت السعيد أن العالم يمر بظروف استثنائية، لافتة الى ان العالم بأكمله يقابل صدمات مختلفة منذ ظهور فيروس كوفيد ثم أزمات لوجيسيتة يؤكد ما نحن فيه اليوم من لقائنا فى فعاليات المنتدى وهو ضرورة التكامل الاقتصادى بين الدولة وبالاخص العربية والشقيقة.

واوضحت السعيد انه لايوجد افضل من هذا التوقيت لايجاد تكامل اقتصادى والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية من كل دولة، لافتة الى ان المزايا النسبية الموجودة فى مصر وسلطنة عمان تعد كبيرة جدا وبالتالى فالتكامل يعد من افضل التوجهات التى سوف نعمل عليها حتى نحقق التكامل فى الاحتياجات وتعظيم استثماراتنا طبقا للامكانيات المتاحة.

و لفتت الى انه فى كل هذه الظروف والتحديات فان الدولة المصرية تبذل جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.